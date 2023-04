Altri guai per la Juventus. La UEFA potrebbe decidere autonomamente di escluderla dalle Coppe europee

La Uefa potrebbe decidere di non aspettare i tempi della giustizia italiana in merito alla situazione della Juventus ed agire nei confronti del club in maniera autonoma, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Per i bianconeri c’è il serio rischio di rimanere fuori dalle coppe europee per almeno un anno, a prescindere da un vittoria eventuale in Europa League. Oltre al problema relativo agli stipendi nel secondo filone d’inchiesta c’è anche la questione Superlega. Se la Corte Ue confermasse il parere dell’Avvocato generale Rantos, ci sarebbe libertà di organizzare una Superlega però incompatibile con la Champions. Se la Juventus non si qualificasse per le coppe o non vincesse l’ Europa League non ci sarebbe urgenza, e L’Uefa potrà permettersi di aspettare le conclusioni della giustizia italiana, sarebbe però un guaio per la Juve: visto che le punizioni si scontano nella prima stagione “utile”, in caso se ne parlerebbe non prima del 2024-25.

