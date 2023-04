SERIE A – Atalanta-Roma: la Dea vince e si conferma al settimo posto, ma insedia l’Inter

SERIE A – Ecco il commento della partita di Serie A, della trentunesima giornata di campionato. Partita che vede Atalanta contro la Roma di Mourinho, giocata al “Gewiss Stadium“, ed arbitrata da Irrati.

Factory della Comunicazione

PRIMO TEMPO

I calciatori della Roma daranno il via alla gara. Al 9′, i calciatori dell’Atalanta si scambiano il pallone con passaggi corti, in attesa del momento giusto per attaccare. Teun Koopmeiners (Atalanta), al 14′, mette in area un ottimo pallone ma la difesa avversaria intercetta e spazza. L’arbitro ed il suo assistente sono d’accordo per assegnare l’angolo a Atalanta. Ederson (Atalanta), al 22′, vede un compagno smarcatosi in area e prova a servirlo con un ottimo passaggio basso. Uno dei difensori legge bene la giocata e riesce ad intercettare. Lorenzo Pellegrini (AS Roma), al 29′, calcia forte dalla distanza, ma sfortunatamente per lui, il pallone nel tragitto colpisce un avversario, che mostra grande prontezza per bloccare il tiro. GOAL!!!! Duvan Zapata crossa in mezzo all’area trovando Mario Pasalic (Atalanta), al 39′, che aggancia e spara in rete sulla sinistra. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro Irrati manda tutti nello spogliatoio per la fine della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

Tammy Abraham (AS Roma), al 48′, spreca una grandissima occasione. Arriva sulla palla dopo un cross dal fondo dell’area e, con un forte colpo di testa, la manda appena fuori sul palo sinistro. Marten de Roon (Atalanta), AL 55′, decide di calciare dalla media distanza dopo essersi trovato il pallone tra i piedi. Il tiro è stato preparato male però e il palone esce largo sulla sinistra. Teun Koopmeiners (Atalanta), AL 63′, manda il pallone in area e per poco non trova la testa di un compagno, uno dei difensori è rapidissimo e riesce a sventare la minaccia. GOAL!!!! Al 74′, il portiere fa una grandissima parata ma la sua respinta è preda di Rafael Toloi (Atalanta), che ribadisce la palla in rete vicino al palo destro. GOAL!!!! Un’autentica perla scagliata appena fuori area. Lorenzo Pellegrini (AS Roma), all’83’, colpisce con forza e manda il pallone in rete all’angolino basso di destra. GOAL!!!! Un minuto più tardi all’84’, Teun Koopmeiners (Atalanta) si impossessa del pallone dopo un erroraccio di Rui Patricio e deposita il pallone in rete con facilità. Dopo ben 8′ minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi per la fine della partita.

Premi qui per altre notizie e sulla Serie A

A cura di Antonio Pisciotta