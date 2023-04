Che siano titolari o subentrati a gara in corso, i giocatori del Napoli hanno tanta qualità e tecnica da non notare la differenza. Ieri contro la Juve a Torino si è avuta l’ennesima conferma di tutto ciò. Il Mattino dà i voti ai subentrati Zielinski, Elmas, Raspadori e Rrahmani.

Factory della Comunicazione

8 ELMAS

Entra subito bene con un gioco di prestigio attivando Osimhen a centro area nella sua prima occasione realmente pericolosa del match, un altro ricamo il lancio in verticale per Osimhen che il centravanti nigeriano gira alto sulla traversa. Molto buono il suo impatto sulla partita, regala una scossa agli azzurri. Suo l’assist a Raspadori.

6 ZIELINSKI

Prende il posto e le mansioni di Ndombele, va alla battuta di calci d’angolo e punizioni, entra subito in partita. Tocca sempre il pallone di prima, lo segue Fagioli entrato nella Juve al posto di Miretti, impatto non semplice sul match perchè c’è grande intensità della Juve a centrocampo nel pressing sui portatori di palla azzurri.

8 RASPADORI

Jack tira fuori un colpo di prestigio, sinistro al volo imprendibile per Szczseny sul cross perfetto. Un colpo da campione. Entra per gli ultimissimi minuti al posto di Kvaratskhelia in una fase di partita in cui la Juve aumenta la spinta, si piazza vicino a Osimhen, gestisce bene i palloni che gli capitano e poi firma una prodezza.

6 RRAHMANI