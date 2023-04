E’ stata una partita combattuta e di grande qualità quella fatta dal Napoli ieri sera contro la Juve, che ha battuto al 93′ con un sinistro di Raspadori. Un gioco congiunto di attacco e difesa, ed è proprio a quest’ultima che Il Mattino dà i voti.

6,5 MERET

Ci mette i pugni sulla conclusione di sinistro di Cuadrado, la prima della partita pericolosa dei bianconeri di Allegri, gioca numerosi palloni dal basso in costruzione. Blocca un colpo do testa di Milik da buona posizione e tiene sempre alta la concentrazione in ogni fase della partita.

7 DI LORENZO

Largo dal suo lato trova soprattutto Kostic che lo tocca duro in avvio, il capitano tiene la posizione cercando un po’ meno del solito la sovrapposizione con Di Lorenzo. Ottima chiusura in avvio di ripresa sul serbo che era andato via in prima battuta a Lozano, al quarto d’ora della ripresa entra Chiesa che gioca sulla sua fascia.

7,5 KIM MIN-JAE

Subito aggressivo in un anticipo alto su Cuadrado, svetta di testa in area di rigore sbrogliando diverse situazioni pericolose. Sale palla al piede per l’impostazione e tra i due centrali è quello che fa un passo più indietro per le chiusure, come quella su Kostic. Prende un colpo al volto non punito a un quarto d’ora dalla fine.

7 JUAN JESUS

Duello fisico con Milik, rischia qualcosa in uscita dal basso palla al piede riuscendo poi a rimediare e poi continua a farlo con sicurezza per tutta la partita: fallo tattico su Milik per frenare un’incursione del centravanti polacco. Mantiene lucidità anche nei momenti in cui la Juve va a ad aumentare la pressione.

6,5 OLIVERA