E poi, a conferma della mentalità combattente, arriva Jack

La Gazzetta dello Sport sul Napoli e la mentalità da combattente data da Spalletti: “Questo Napoli è cresciuto, ha saputo far esperienza e non si è mai pianto addosso su veri o presunti torti arbitrali. Luciano Spalletti ha costruito un gruppo solido che ha avuto una idea fissa di grande bellezza. Senza presunzione ma giocando un calcio efficace e davvero spettacolare. Una mentalità da combattente. E la conferma è arrivata in casa della Juve, battuta per la seconda volta consecutiva dopo il clamoroso 5-1 dell’andata”.

Factory della Comunicazione

E quando sembra che il risultato sia avviato alla parità…Giacomo Raspadori. Si legge: “quando la sfida sembra ormai destinata al pari, ecco il capolavoro del Grande Jack a far saltare il banco. Ed è bello che a segnare il gol che porta il tricolore alla periferia di Napoli, in attesa che entri in pompa magna nel cuore della città, sia un coprotagonista di questa stagione. Perché Giacomo Raspadori, dopo un inizio di stagione brillante, in questo 2023 è stato condizionato da un infortunio muscolare che lo ha tenuto per due mesi ai margini della squadra. Ed è entusiasmante il modo in cui riesce a far gol il piccolo bolognese: il suo sinistro al volo è bello e potente ed eseguito con una velocità che brucia difesa e anche il tentativo disperato di parata di Szczesny”.