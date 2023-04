Uefa senza vergogna, esalta Leao pubblicando il fallo da rigore su Lozano. Post poi rimosso

IL CASO

Factory della Comunicazione

Champions League dopo la doppia sfida contro il Milan e ieri è arrivato anche il post da parte della Uefa che ha fatto innervosire i tifosi napoletani. Tutta colpa del fallo commesso da Leao ai danni di Lozano nel primo tempo della gara di ritorno, fallo che però non è stato sanzionato dall’arbitro Marciniak né tanto meno segnalato dal Var dopo un’attenta verifica. Le immagini trasmesse alla moviola sia durante la gara che dopo non hanno lasciato spazio a troppi giri di parole (fallo netto del rossonero) diventando uno degli episodi più discussi della gara. Oltre al danno, anche la beffa. Azzurri eliminati dalladopo la doppia sfida contro il Milan e ieri è arrivato anche il post da parte della Uefa che ha fatto innervosire i tifosi napoletani. Tutta colpa del fallo commesso da Leao ai danni di Lozano nel primo tempo della gara di ritorno, fallo che però non è stato sanzionato dall’arbitro Marciniak né tanto meno segnalato dal Var dopo un’attenta verifica. Le immagini trasmesse alla moviola sia durante la gara che dopo non hanno lasciato spazio a troppi giri di parole (fallo netto del rossonero) diventando uno degli episodi più discussi della gara.

LA POLEMICA

Eppure ieri la Uefa, sui profili social della Champions League, ha postato il tackle dell’attaccante portoghese del Milan scrivendo «Rafael Leao: masterful in attack and defence», ovvero: fuoriclasse non solo in attacco ma anche in difesa. Apriti cielo. Perché a quel punto sono arrivati in numerosi i commenti da parte dei tifosi napoletani che hanno sottolineato il mancato fischio da parte dell’arbitro polacco in quella occasione. A seguito delle numerose critiche la Uefa ha poi rimosso il post, che infatti a partire da qualche ora dopo non è stato più visibile sui vari profili social.

Il mondo del web è insorto in massa contro la Uefa e il profilo ufficiale della Champions League che aveva addirittura postato un video su Instagram mostrando l’intera sequenza dell’azione a partire dall’ingresso in area da parte del messicano, fino al contatto (a questo punto non ritenuto tale dalla Uefa) con il piede dell’attaccante portoghese del Milan.

Fonte: Il Mattino