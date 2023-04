La fama di Giuntoli oltrepassa il confine nostrano ed approda in Premier

E’ proprio di Cristiano Giuntoli, ds azzurro, gran parte del merito dell’ascesa del Napoli nell’era De Laurentiis. Con le sue qualità ha scovato in giro per il mondo talenti del calibro, ultimi in ordine di tempo, di Kim e Kvaratskhelia. Ovviamente la sua fama ha oltrepassato i confini italiani, come sottolinea oggi Il Mattino. E quando fai così bene è impossibile che il tuo nome non finisca anche sull’agenda di club importanti fuori dall’Italia. In Premier, chissà, dove il Tottenham avrebbe bisogno di un sostituto di Paratici. Un altro italiano, insomma, perché il fascino dell’uomo che ha costruito il Napoli da scudetto, capace di sognare in grande anche in Europa, non è da poco. Giuntoli lo sa. E quella è la sua attività principale. Studiare, studiare e poi studiare ancora. Un po’ sul campo, quando è possibile, ma in alternativa anche tanti video. Li manda a memoria, li viviseziona continuamente cercando quel particolare che lo convinca. L’unico mercato che gli interessa è quello del Napoli. Per quello suo personale c’è tempo.

