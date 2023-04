DAZN – Spalletti: “Il compenso per tutti i sacrifici fatti”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, a fine gara è ai microfoni DAZN: “Quando vinci partite difficili, con avversari difficili, con quella classifica, i calciatori festeggiano perchè sanno che ci hanno messo un altro mattone. E’ normale festeggiare un po’, anche se aspettiamo per stappare bottiglie e cuori, perchè dobbiamo vincere ancora. In più, il gol è arrivato nel recupero e, a parte qualche leggerezza, i ragazzi hanno fatto una bella partita e non era facile, anche perchè dopo l’eliminazione Champions non era semplice, si ripensa alle situazioni, a quello che avresti potuto fare, per cui non era per niente scontato. Adesso, ci si guarda un po’ indietro, ogni tanto si fa perché non ho viaggiato in prima classe, sono sempre andato in giro in autostop per cui il fatto di trovarmi nella condizione di poter vincere questo scudetto mi ripaga di tutti i sacrifici fatti. Quando riesci ad arrivare al massimo delle competizioni c’è un po’ di soddisfazione. Ogni tanto mi prendono in giro perché metto le scarpe da calcio a bordo campo, ma quello che ho sofferto per avere quelle scarpe lo so io, per cui ora le metto spesso! “

