CdS – Contro la Juve Spalletti riparte dal solito tridente, e dalla difesa “recuperata”

Stasera il Napoli affronterà la Juve all’Allianz Stadium di Torino per la 31esima giornata di campionato di Serie A, gara che arriva dopo l’eliminazione degli azzurri ai quarti di Champions League. Spalletti sa bene che in questo rush finale nulla può essere lasciato al caso, e con Mario Rui, Simeone e Politano infortunati, si riparte dal tridente d’attacco Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “C’è una partita da giocare senza gli infortunati Mario Rui, Politano e Simeone e con Rrahmani recuperato al volo dalla contusione al piede destro rimediata con il Milan in coppa. E allora, di nuovo in campo: per la seconda volta in cinque giorni – la quarta in undici – e con l ’ ansia di ritrovare il flipper che fino a marzo ha prodotto 91 gol e nelle ultime cinque partite la miseria di 3 reti. Dal Milan in campionato al Milan in Champions: « La delusione di coppa è azzerata, siamo pronti a ripartire con grande entusiasmo » , dice Raspadori a Kiss Kiss Napoli. « Lo scudetto? Mancano ancora punti: faremo di tutto per battere la Juve » .

