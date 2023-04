Cambiano i diritti tv, per Sky e DAZN una probabile “co-esclusiva”, ecco come

E’ tempo di cambiamenti anche per quel che riguarda i diritti tv, dove l’obiettivo è di raggiungere un miliardo d’incasso a stagione. Il 5 maggio prossimo il bando d’asta per i diritti televisivi dei prossimi 5 anni di serie A: la Lega punta a sfruttare il momento magico delle italiane in Europa, e a fare cassa. Si parla di un miliardo di euro a stagione. Chi offrirà di più? E di conseguenza, dove vedremo le partite (rigorosamente «pay»)?Tra le tante ipotesi quella più accreditata, alla vigilia del bando, sembra vedere in pole position Sky e Dazn: alla pari. Nel senso che entrambe le piattaforme una volta acquisiti i diritti potrebbero trasmettere le partite in co-esclusiva per i propri abbonati: tutte o quasi tutte. E non più, come avvenuto in questa stagione, con una divisione «asimmetrica» (7 partite per Dazn, 3 per Sky). Starà poi agli appassionati scegliere a quale piattaforma abbonarsi.

L’ultima partita, la decima di ogni turno, potrebbe invece essere trasmessa da un terzo competitor: Mediaset, soddisfatta dai risultati ottenuti dalle partite di coppa Italia in esclusiva, o Amazon Prime che ha già testato la passione calcistica dei suoi abbonati con la partita di Champions League.

