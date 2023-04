Allegri pre-Juve-Napoli: “La penalizzazione ci ha condizionati”. Le parole del tecnico bianconero

Tre mesi dopo, i bianconeri hanno riavuto indietro, almeno temporaneamente, i punti, sono rimbalzati nuovamente al terzo posto in classifica, si sono qualificati alle semifinali di Europa League e oggi ritrovano il Napoli che vola verso il terzo tricolore della sua storia. In questo arco di tempo, Massimiliano Allegri non ha mai perso la rotta, ha gestito con sapienza e polso fermo una situazione che più anomala non si può e adesso, analizzando tutto quanto è successo, punge. «Molti tifosi ritengono che sia un campionato falsato? Non so se sia regolare o no – riflette -. So solamente che noi abbiamo fatto quello che era possibile fare in campionato dopo che ci sono stati tolti i 15 punti».

Il tecnico ripercorre la storia: «Abbiamo dovuto resettare tutto: abbiamo dovuto fare uno sforzo mentale soprattutto per riadattarsi a quella che in quel momento era la classifica e cercare di risalire piano piano la china. È normale che ci siano stati dei condizionamenti ma non ci devono essere alibi. Sarebbe troppo facile sapere se i punti tolti ci hanno compattato o no. C’è stato un lavoro quotidiano da parte di tutti, c’è stata una crescita da parte di tanti giocatori e soprattutto si è trovato un equilibrio di squadra».

Poi l’affondo: «A livello di condizionamento mentale è difficile da spiegare. Uno può dire che ci siamo compattati ma, dalla parte opposta, se non ci avessero tolto i punti, magari ne avremmo dieci in più… ». Riassunto: «Io so solo una cosa: quello che hanno fatto i ragazzi sul campo è importante però non basta perché momentaneamente i 59 punti non sono sufficienti per entrare in Champions League; ne servono altri nelle ultime otto partite. Quello che è stato fatto, è stato fatto; ora dobbiamo pensare a quello che dovremo fare, nel migliore dei modi, da oggi fino al 4 di giugno».