Vettosi, economista: “Ricavi dalla Champions? Ecco quanto ha incassato il Napoli”

L’economista Fabrizio Vettosi, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. «Ricavi dalla Champions? Al momento dai miei calcoli il Napoli ha incassato circa 73mln di euro esclusi i ricavi dai biglietti delle partite disputate. Passando il turno e con l’incasso della semifinale si sarebbe avvicinato agli 86. E ne avrebbe aggiunti 28 in caso di finale. Con 5 squadre italiane nelle semifinali si dimostra che il calcio italiano non è vero che è morto. Noi mediamente abbiamo 2/3 italiane per squadra tra gli 11 per ognuno dei club maggiori che partecipa alle coppe ma è anche vero che il calcio italiano come capacità tecnica, organizzazione di squadra, non è relegato in maniera troppo lontana da quelle che sono le principali leghe europee. Stiamo organizzando performance positive anche in Europa League o in Conference. A livello di club, quindi, stiamo ottenendo buonissimi risultati, non così in Nazionale. La sintesi di tutto è che il calcio di base è male organizzato e, come spesso si è detto, la riforma del calcio italiano non parte dall’alto ma dal basso. Cioè andrebbe riorganizzato partendo dalla Lega Nazionale Dilettanti»

Factory della Comunicazione