Rrahmani ma non solo, il Napoli getta le basi per il futuro: il punto sui rinnovi

Prima che sia troppo tardi il Napoli comincia a costruirsi un futuro. Blindarne molti, fino a quando sarà possibile, è una strada. De Laurentiis l’ha intrapresa partendo da Meret, proseguendo con Anguissa, Lobotka, Juan Jesus, ora Rrahmani, l’ultimo in ordine di tempo per cui sarà presto tempo di annunci. Gli agenti del difensore sono a Napoli per concludere una trattativa sul rinnovo intavolata già da mesi e ora pronta a essere definita.

Negli appuntamenti all’orizzonte, in attesa di risolvere le situazioni più prestigiose, vedi Osimhen, o più complesse, vedi Zielinski e Lozano, è in prima fila il rinnovo di Kvaratskhelia, per cui qualche passo è già stato mosso inseguendo la volontà comune di proseguire insieme con condizioni differenti da quelle stabilite in estate.

ACCORDO

Rrahmani è pronto a legarsi al Napoli fino al 2028, altri quattro anni rispetto alla scadenza fissata al momento del suo arrivo nel 2020. I suoi agenti sono in città per parlare con il club, stretta di mano e attesa per le firme e dunque per l’annuncio. Un prolungamento meritato che si affianca ad altri accordi perfezionati nei mesi scorsi, trattative parallele che si sono sbloccate in momenti differenti ma legate alla stessa identica necessità di assicurarsi un futuro partendo da basi solide.

Fonte: Corriere dello Sport