Luca Fusi: “Il calo è stato nervoso, tutti in attesa della matematica”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luca Fusi, ex calciatore

“L’eliminazione del Napoli non deve andare a pregiudicare tutta una stagione che è stata esaltante e con uno scudetto più che meritato. Tutto quello che è successo in questa doppia sfida non vanifica quello che è stato fatto di buono da tutto l’ambiente. Ci sono dei giocatori che in certe partite e in certe competizioni non sono abituati alla pressione e diventa difficile gestirla. Ai miei tempi quando ero a Napoli avevamo la fortuna di avere un giocatore come Diego Maradona che ci aiutava a superare le tensioni. Juventus-Napoli? Quello che ha fatto la squadra di Spalletti non viene messo in discussione da questa eliminazione. La squadra si riprenderà perché tutti sanno come affrontare le partite di campionato, quindi la gestione diventa quasi semplice. Purtroppo il quarto di finale ha portato delle tensioni e dello stress ai quali non erano tutti abituati.