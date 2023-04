Cassano attacca Mourinho: “Non puoi parlare di me, come allenatore fai ca**re!”

Continua il botta e risposta tra Cassano e Mourinho, ecco le parole del barese alla Bobo TV:

“Bobo non dar colpa a me. leri, dopo la partita, il fenomeno dell’allenatore che a te piace tanto, José Mourinho, ha parlato di me. Qualcuno gli ha fatto la domanda, secondo me apposta, dicendo in studio ci sono dei campioni. E lui ha detto ‘C’è anche Cassano?’ Pensa, entriamo anche dentro Sky, anche se io non posso entrare in nessuna parte altrimenti mi arrestano, e ci arrestano a tutti e tre. E lui fa la battuta.

Caro Mourinho a me che tu mi devi sempre nominare perché ti faccio parlare, tu non puoi parlare di me, puoi fare solo lo spiritoso e tutti gli altri ti fanno. lo come giocatore ero forte, ma suonato come un tamburo. Tu come allenatore fa ca**re. e continui ad avere solo c**o… perché se Dybala non ti entrava…