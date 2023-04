Allegri: “Napoli meritatamente al comando; nessun riscatto solo voglia di battere la capolista”

In conferenza, quella pre Juventus/Napoli, Allegri ha detto che dovrà valutare le condizioni di Bremer per la gara di domani, di non essere preoccupato per il digiuno da gol di Vlahovic, di non sapere quanto e se ci siano stati condizionamenti psicologici per quanto accaduto alla Juventus fuori dal campo, ma che “ciò che è successo è successo”. In merito al Napoli ha affermato:

Che Napoli si aspetta?: «Un Napoli che si sta avviando a vincere lo scudetto, che ha fatto un campionato straordinario e sta facendo un campionato straordinario. Meritatamente sta vincendo, domani sarà una partita difficile perché giochiamo contro una squadra forte. Il Napoli cercherà di fare più punti possibili per arrivare allo scudetto. Dobbiamo fare una bella partita. Da ora alla fine del campionato sono otto partite».

Con quali sentimenti approcciate la gare rispetto all’andata?: «Non c’è voglia di riscatto, c’è voglia di battere la capolista della classifica. Sono forti, l’hanno dimostrato in Italia e in Europa. Il Napoli sta facendo molto bene, ha ucciso il campionato tenendo un ruolino di marcia impressionante».