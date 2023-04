Padovano, ex Napoli: “Juventus-Napoli già domenica, è troppo presto? Le partite importanti sono sempre le benvenute”

L’ex attaccante del Napoli, Michele Padovano, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. «Juventus-Napoli già domenica, è troppo presto? Le partite importanti sono sempre le benvenute, quando ci sono piccole batoste da smaltire. Il Napoli ha un grande futuro, è una squadra importante che non è riuscita a passare il turno Champions né a giocare come giocava fino ad un mese fa. Lo 0-4 al Maradona credo abbia pesato, insieme a qualche svista di troppo. Le vittorie, però, si costruiscono un passo alla volta e la Società sta lavorando ad un grande futuro con serietà e continuità. Juventus rivitalizzata in caso di restituzione dei 15 punti di penalizzazione? Il Napoli troverà un ambiente caldo. Gli azzurri sono chiamati a riprendersi subito, in una partita che dovrà metterli nelle condizioni di tornare quelli che erano prima di questo mese, almeno a livello di risultati perché il gioco non è mancato neanche contro il Milan. Kvaratskhelia? L’errore dal dischetto non è macchia di cui farsi perdonare. È un giocatore che conoscevo: tante società avrebbero dovuto puntare su di lui. Ha qualità tecniche importanti, bravissimo Giuntoli a scovarlo e la Società a puntare su di lui. Solo 3 gol fatti ad aprile? È un insieme di fattori che ha inciso su questo rallentamento in termini realizzativi: il Napoli è una grande squadra a cui manca ancora un pezzettino per arrivare in fondo anche in Champions. L’anno prossimo ci riproverà. Non vedo stop nel percorso di crescita di questa squadra».

