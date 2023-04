L. Vendemiale, giornalista: “Penso che la UEFA possa essere felice della giustizia italiana”

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Lorenzo Vendemiale, giornalista Il Fatto Quotidiano: “Il pronostico dell’annullamento con rinvio è stato avverato, ma da quel poco che hanno sc ritto i giudici hanno fatto capire tante cose. La prima è che Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini sono colpevoli in via definitiva, l’illecito c’è stato e non si discute più. I tifosi bianconeri possono dire ciò che vogliono, ma questo da oggi è storia e non si cambia più per la giustizia sportiva, poi vedremo quella ordinaria. I giudici dicono che non è stata spiegata in che modo i dirigenti “minori” potrebbero aver avuto la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato nel momento sbagliato, a quel punto eventualmente va rivalutata la sanzione alla squadra, ma solo perché va eventualmente scorporato il peso specifico delle colpe di questi dirigenti “minori” sul totale dei 15 punti. Nel giro di un mese, la classifica di Serie A sarà nuovamente stravolta. La classifica del 4 giugno sarà definitiva? Non è detto. Se mi devo sbilanciare, alla fine dei conti la Juventus non avrà tutti i punti che ha conquistato sul campo e poi ci sarà la manovra stipendi. Juve in Serie B? Direi di no. Cosa accade per la UEFA? Fin qui è rimasta molto sullo sfondo. Quando vai ad emanare sanzioni ti vai ad impelagare, rischi contenziosi, penso che la UEFA possa essere ben felice di quanto fatto dalla giustizia italiana. Manovra stipendi? Non posso sostituirmi alla Procura. Ciò che ho notato è stata la contestazione dell’art.4 e non dell’art.31 che prevedeva un automatismo nella sanzione”

Fonte: Radio Napoli Centrale