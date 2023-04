Il Napoli torna in campo contro la Juve tra dubbi e assenze

Il Napoli si prepara alla sfida di domenica sera contro la Juventus per il rush finale di campionato in un mese di aprile da dimenticare: dopo la delusione in Champions Spalletti ha dato un giorno di riposo a tutti per riposarsi totalmente e dedicarsi alla famiglia, come Osimhen in visita a Capri con compagna e figlia. Contro la Juventus, sfida mai banale per ragioni anche extra calcistiche, mancheranno sicuramente Politano, Simeone e Mario Rui, ma saranno da valutare anche Rrahmani e Raspadori. Tante assenze, come mai in questa stagione per Spalletti, in una sfida delicata in vista delle ultime giornate di campionato in un mese di aprile da dimenticare.

Fonte: Corriere dello Sport