Giordano, CdS: “Volata scudetto? Il tricolore non può passare in secondo piano”

Il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. «Favola Champions finita? La Champions è così: o vai avanti o vai fuori, non si scappa. C’era la sensazione di poter passare: le statistiche hanno un valore e parlano di tanti tiri in porta. La delusione dipende da questo: averci creduto e non avercela fatta. La sorte ha tolto al Napoli Osimhen, Simeone, Raspadori, Kim, Anguissa. Poi ci sono cose che mi sfuggono: ancora non capisco come si faccia a non ammonire Leao quando spacca la bandierina. Troppi episodi dubbi: le doppie partite si giocano sugli episodi e se te ne vanno così tanti contro, puoi essere anche più forte ma non passi il turno. Volata scudetto? Il tricolore non può passare in secondo piano: qui si sta riscrivendo la storia del calcio che negli ultimi trent’anni ha permesso al titolo di uscire dall’asse del nord soltanto due volte. Il Napoli sta ridisegnando i valori tecnici ed economici del mondo calcistico nazionale. La delusione Champions non può né deve alleggerire la gioia e la soddisfazione di quanto fatto dalla squadra di Spalletti in campionato. Il Napoli ha dominato la Serie A, meritandosi gli elogi di Klopp e Guardiola, andando oltre la propria storia. Il mancato passaggio del turno nella massima competizione europea non deve trarre in inganno».

Factory della Comunicazione