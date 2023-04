Chiariello: “Gli arbitri hanno eliminato il Napoli dalla Champions, ma la finale voluta da Boban sarà una tragedia per le milanesi”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale:

“Ieri il Corriere dello Sport ci dice “Fregati”, tecnicamente, dagli arbitri. Oggi, il Corriere dello Sport ci dice una cosa importante in seconda pagina: Spalletti è arrabbiato perché ci sono 7 torti subiti dal Napoli tra andata e ritorno. Chi un po’ mastica di calcio sa che quando c’è equilibrio, i dettagli fanno la differenza e il Napoli ha subito ben 7 torti tra andata e ritorno, documentati. A me non interessa più, sono proiettato al futuro, sono contento per gli amici della Gazzetta che avranno da discutere, da vendere. Vi immaginate buttare fuori le milanesi dalla semifinale che tragedia sarebbe stata? Signor Smith, non ti lamentare sul VAR che sennò diventi napoletano piagnone anche tu. Sarà contento Ceferin che ha nel suo board Boban che vuole assolutamente un derby milanese, anche perché la finale sarà una tragedia, dove si avviano le milanesi con Manchester City e Real Madrid? Auguriamoci che faranno una bella figura le italiane.

La cosa divertente è che la finale di Champions vedrà sicuramente un’italiana e, chiunque delle due sia, sta oltre 20 punti dal Napoli: altro che vittoria del campionato oscurato dall’eliminazione ai quarti della Champions che resta un risultato storico. Le brutte notizie per le milanesi non finiscono qui: la FIGC in Cassazione si presenta pure per una multa ad una squadra di Serie C, quando non si è costituita? Nel caso del 3-0 a Torino del Napoli e ora, nel caso Juventus. La palla passa al Procuratore Generale dello Sport che dice che i 15 punti non si giustificano e rimanda la sentenza alla CAF. Quello che deve difendere la pubblica accusa dice che la sentenza non va bene. Siamo matti? Che Paese è? Un Paese che prima dà 15 punti, poi toglie la penalizzazione in classifica, ci sono i diritti televisivi in ballo.

La Juventus non viene salvata perché Juventus, ma come pilastro del calcio italiano che va salvato altrimenti non arrivano soldi. Cosa succede, care Milan e Inter? Se si rimanda la sentenza alla CAF per rimodularla, immediatamente i 15 punti scompaiono in attesa di ciò che accadrà e la Juventus sarà al 3 posto e Milan e Inter fuori dalla Champions dietro la Roma. Signori cari, le vostre sono vittorie di Pirro, la nostra è una vittoria di sostanza perché il Napoli ha capito che per vincere deve mettersi al sicuro perché con questi, punto a punto, non si sta sicuri mai. Divertitevi gente, noi ce ne siamo andati”.