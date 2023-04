Pistocchi sull’ eliminazione: “Mancò la fortuna, non già il valore”

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto a Radio Marte è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte: «L’eliminazione del Napoli in Champions può essere definita in questa massima: “Mancò la fortuna non già il valore” (è la frase che c’è su una targa marmorea su un cippo nel deserto egiziano, ndr). Gli azzurri hanno avuto il predominio del gioco in entrambe le gare, ma ha commesso troppi errori, sia in zona gol e sia in difesa, dove ha sbagliato troppo in situazioni facili da leggere. Non si possono prendere gol come quelle prese all’andata e al ritorno, entrambi su ripartenze, e questi due gol pesano tantissimo. Il fallo tattico si può addestrare? Certo che sì, sono cose che si imparano anche. Il Napoli ha avuto l’occasione di ribaltare la gara con Kvaratskhelia per due volte, rigore compreso, metti anche che c’era il rigore su Lozano… Marciniak avrebbe dovuto chiedersi e chiedere al Var “ma chi ha preso la palla?”, e invece… In questa occasione gli errori arbitrali hanno pesato meno rispetto agli errori commesso in fase difensiva e offensiva. Kvaratskhelia? Va assolto senza dubbi, anche nella prestazione di martedì sono mancate un po’ di situazioni preparate, era presumibile che sarebbe stato raddoppiato, aveva poche opzioni di scarico della palla. La mezz’ala sinistra spesso non ha affiancato le sue azioni ma si è nascosto. Forse il georgiano ha avuto poca lucidità in alcune scelte, ma nell’arco di una stagione ci può stare. Il Napoli è arrivato a questo incontro dopo un ciclo di partite impegnativo e dopo le nazionali, con i problemi conseguenti. La stagione del Napoli è però sin qui straordinariamente positiva. Le grandi squadre si costruiscono un passo alla volta. Il Napoli ha fatto una stagione talmente straordinaria che non si può discutere in niente, ne sta disputando una ai confini della realtà, il risultato del campo va accettato. Questa stagione deve essere solo il primo passo».

Factory della Comunicazione