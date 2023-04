Napoli, tanti, troppi rigori sbagliati, non solo in Champions

Si dice che i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli, e sarà così, ma per il Napoli sono tanti in giro per le varie competizioni, anche se nessuno per fortuna determinante, nemmeno quello sbagliato da Kvaratskhelia nell’ultima col Milan per i quarti di finale di Champions League. “Quest’anno in Champions il Napoli ne ha sbagliasti ben quattro in giro per l’Europa, meno male senza alcun impatto negativo: Politano addirittura per ben due volte a Glasgow, poi Osimhen con il Liverpool e sempre il georgiano a Francoforte con l’Eintracht. Ma quest’anno è nera: anche in Coppa Italia, il Napoli-2 è uscito proprio alla lotteria (si fa per dire, i rigori sono tutti tranne una lotteria) dei calci di rigore, con errore decisivo di Lobotka. E ad andare avanti è stata la Cremonese”.

