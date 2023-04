LEAO via Instagram a Kvara: “Sei un crack”

«È difficile per me guardare i vostri occhi pieni di lacrime, rendendomi conto che non posso portarvi la felicità. Farò del mio meglio per imparare dall’esperienza di oggi. Sono profondamente dispiaciuto e assolutamente grato per il vostro supporto che sento ogni secondo! Vi amo tutti e prometto che torneremo più forti! Ci sono molte partite davanti, quindi il sogno continua». Pensieri e parole di Khvicha Kvaratskhelia postate su Instagram in una notte insonne. Certo, il rigore sbagliato martella la mente, ma la gente di Napoli ha applaudito lui e tutti i compagni perché sa che hanno dato tutto, per il momento che attraversa oggi la squadra.

Factory della Comunicazione

Onore delle armi Ha colpito come a fine gara i primi a consolare l’asso georgiano siano stati proprio gli avversari. Cominciando da Calabria, il suo acerrimo marcatore, e poi i campioni Theo Hernandez e Leao. Sono questi i veri gesti di fair-play: quelli non richiesti ma che dimostrano un sentimento genuino, il rispetto dell’avversario. E i milanisti sanno benissimo che proprio quell’avversario sarà protagonista nei prossimi anni perché parliamo di un campione, anche se è arrivato a questa sfida senza quella brillantezza nelle gambe che lo rende incontenibile palla al piede.

Il messaggio di Leao E proprio il rivale da copertina, il portoghese che ha fatto la differenza in questa doppia sfida di Champions, questa sua stima per KK77 ha voluta dimostrarla anche per iscritto. Sotto quel post che vi raccontavamo ha voluto rispondere con un “Crack” e un cuore a sottolineare rispetto al giocatore e anche per la persona.

Testa da campione Una dimostrazione in più, se ce ne fosse bisogno, di come a 22 anni l’esterno d’attacco arrivato da Tbilisi porti con sé oltre a una classe innata, maturità e senso di responsabilità per una città che lo ha accolto e coccolato come pochi. Del resto un Kvaradona non è nomignolo che si regala a cuor leggero. Ora Khvicha vuole lo scudetto per ripagare l’affetto dei napoletani. Fonte: Gazzetta