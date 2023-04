Dall’Inghilterra – Riscatto Ndombele, il Napoli ha preso una decisione: le ultime

Tanguy Ndombelé con il 26 milioni di sterline – circa 30 milioni di euro – presente nell’accordo della scorsa estate, un’opzione che renderebbe il francese del Napoli a titolo definitivo dopo il prestito di questi mesi. L’avventura dicon il Napoli si concluderà a fine stagione. Secondo i rumors inglesi, infatti, il club di Aurelio e Laurentiis avrebbe già deciso da settimane di non esercitare l’opzione da– circa 30 milioni di euro – presente nell’accordo della scorsa estate, un’opzione che renderebbe il francese del Napoli a titolo definitivo dopo il prestito di questi mesi.

Spalletti l’ha lanciato titolare nell’ultima di Champions League contro il Milan, vista l’assenza di Anguissa, ma più in generale Ndombelé ha avuto poche occasioni per partire dal primo minuto in questa stagione. Il centrocampista tornerà al Tottenham in estate, anche in attesa di capire quello che succederà con la panchina degli Spurs: il club inglese vuole riportarlo alla base e sottoporlo anche al nuovo allenatore, che da luglio prenderà il posto dell’ormai ex Antonio Conte, per non svalutare ancora di più uno degli acquisti economicamente più importanti nella storia degli inglesi.

