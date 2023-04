Corradini, ex calc.: “Juve-Napoli? La Juve ha sempre dimostrato di giocare un calcio molto abbottonato e difensivo”

L’ex calciatore Giancarlo Corradini, ha parlato ai microfoni di Radio Crc alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Se la mentalità del Napoli fosse stata più cattiva, si sarebbe potuto evitare di subire qualche gol contro il Milan. Non capisco però perché nessuno ha protestato per quel rigore non dato al Napoli, nessuno ha sottolineato questa situazione che avrebbe potuto rimettere il Napoli in gara.

Può capitare di incontrare una squadra nell’arco di una stagione che ti crea qualche difficoltà, ma credo che gli infortuni e le squalifiche abbiano influito sul doppio confronto col Milan.

E’ da più di 30 anni che il Napoli non vince il campionato e deve puntare a questo. L’obiettivo primario è vincere il titolo e credo che il Napoli ci riuscirà e dovrà essere una festa perché è un traguardo storico. Vanno fatti i complimenti a questo gruppo e all’allenatore per ciò che stanno facendo.

Juve-Napoli? La Juve ha sempre dimostrato di giocare un calcio molto abbottonato e difensivo per poi puntare sulle qualità degli attaccanti. Ha ormai questa identità e se la sta portando avanti per tutta la stagione per cui anche col Napoli immagino farà una gara difensiva per poi puntare sulle ripartenze degli attaccanti.

Dopo l’amarezza della Champions, il campionato dà al Napoli subito l’opportunità di riscattarsi e conquistare quei punti che servono per avere la matematica certezza di aver vinto lo scudetto. Per centrare certi traguardi, oltre alla qualità e alla sostanza ci vuole la fortuna, quella che il Napoli in queste due gare col Milan non ha avuto. Alcuni episodi hanno un po’ falsato la partita come appunto, il rigore non dato al Napoli, e può non aver avuto l’esperienza necessaria, ma non dimentichiamo che le occasioni il Napoli le ha avute.

La condizione fisica nel finale di stagione è determinante perché ci sono calciatori spremuti, ma 14 punti di vantaggio sono un bottino grande per il Napoli. Pur non vincendole tutte, vincere lo scudetto deve essere il minimo per il Napoli.

Noi abbiamo vinto meno di quello che potevamo vincere. Se Diego fosse stato diverso in alcune cose, sicuramente ci avrebbe fatto vincere molto, ma molto di più.

Penso che la gara col Monza darà la certezza del terzo scudetto finalmente al Napoli”.