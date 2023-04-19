Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 34^: Maggioni per il Benevento

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 34ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 22 aprile.
REGGINA – BRESCIA Venerdì 21/04 h.20.30
MERAVIGLIA
CECCONI – TRINCHIERI
IV: TARICONE
VAR: DOVERI
AVAR: PAGANESSI
CITTADELLA – GENOA h. 14.00
DIONISI
SCATRAGLI – MORO
IV: MAROTTA
VAR: BANTI
AVAR: MUTO
COMO – ASCOLI h. 14.00
AYROLDI
MARGANI – GARZELLI
IV: MILONE
VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
FROSINONE – SUDTIROL h. 14.00
FERRIERI CAPUTI
TEGONI – ZINGARELLI
IV: SCATENA
VAR: DI MARTINO
AVAR: RAPUANO
MODENA – SPAL h. 14.00
SANTORO
LAUDATO – FONTEMURATO
IV: GIACCAGLIA
VAR: DI PAOLO
AVAR: BARONI
PARMA – CAGLIARI h. 14.00
GARIGLIO
PERETTI – LOMBARDI
IV: DI MARCO
VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
AVAR: MIELE G. (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
PERUGIA – COSENZA h. 14.00
MARCENARO
BRESMES – DI IORIO
IV: LOVISON
VAR: LA PENNA
AVAR: GIALLATINI
PALERMO – BENEVENTO h. 16.15
MAGGIONI
ROCCA – GUALTIERI C.
IV: EMMANUELE
VAR: PAIRETTO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
AVAR: MARCHETTI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
PISA – BARI Domenica 23/04 h. 16.15
COLOMBO
COSTANZO – PASSERI
IV: BURLANDO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: LONGO S.
TERNANA – VENEZIA Domenica 23/04 h. 16.15
PERENZONI
CECCON – LONGO F.
IV: MADONIA
VAR: NASCA
AVAR: MIELE G.