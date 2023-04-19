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Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 34^: Maggioni per il Benevento

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 34ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 22 aprile.

 

Factory della Comunicazione

REGGINA – BRESCIA    Venerdì 21/04 h.20.30

MERAVIGLIA

CECCONI – TRINCHIERI

IV:   TARICONE

VAR:     DOVERI

AVAR:       PAGANESSI

 

CITTADELLA – GENOA    h. 14.00

DIONISI

SCATRAGLI – MORO

IV:      MAROTTA

VAR:     BANTI

AVAR:       MUTO

 

COMO – ASCOLI    h. 14.00

AYROLDI

MARGANI – GARZELLI

IV:       MILONE

VAR:      ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:       ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

 

FROSINONE – SUDTIROL    h. 14.00

FERRIERI CAPUTI

TEGONI – ZINGARELLI

IV:     SCATENA

VAR:     DI MARTINO

AVAR:     RAPUANO

 

MODENA – SPAL    h. 14.00

SANTORO

LAUDATO – FONTEMURATO

IV:      GIACCAGLIA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     BARONI

 

PARMA – CAGLIARI    h. 14.00

GARIGLIO

PERETTI – LOMBARDI

IV:     DI MARCO

VAR:     MARINI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR:      MIELE G. (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

 

PERUGIA – COSENZA    h. 14.00

MARCENARO

BRESMES – DI IORIO

IV:     LOVISON

VAR:     LA PENNA

AVAR:     GIALLATINI

 

PALERMO – BENEVENTO     h. 16.15

MAGGIONI

ROCCA – GUALTIERI C.

IV:     EMMANUELE

VAR:      PAIRETTO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR:       MARCHETTI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

 

PISA – BARI    Domenica 23/04  h. 16.15

COLOMBO

COSTANZO – PASSERI

IV:       BURLANDO

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:      LONGO S.

 

TERNANA – VENEZIA    Domenica 23/04 h. 16.15

PERENZONI

CECCON – LONGO F.

IV:     MADONIA

VAR:     NASCA

AVAR:      MIELE G.

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