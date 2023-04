Carmando: “Tra non molto uscirò con delle dichiarazioni che riguardano Diego”

L’ex massaggiatore di Diego Armando Maradona, Salvatore Carmando, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “A Diego Jr dissi tempo fa che merita rispetto, lui e i suoi fratelli. Tra non molto uscirò con delle dichiarazioni piccanti su ecrte cose che sono uscite fuori su Diego. Da quando è morto Maradona non mi sono permesso di parlare, ma ora lo farò perchè non mi sono piaciuti certi briganti che vengono da fuori Napoli. Devono mettere tutti in galera perchè Diego non poteva essere lasciato solo, vi prego non mi parlate più di lui perchè un uomo così non avrebbe dovuto lasciarci. L’hanno tradito e l’hanno lasciato solo. Quando parlano di Maradona e raccontano bugie divento una belva. Maradona era l’uomo più buono del mondo, ha aiutato a tante persone a Napoli. Io so molte cose che conservo nel mio cuore. Quando andai in pensione mi offrirono qualcosa in cambio delle mie dichiarazioni, ma ho sempre rifiutato. Il 29 ottobre, prima che morisse, mi chiamò per farmi gli auguri. Il giorno dopo gli ho telefonato per fare gli auguri a Diego. Poi quando seppi della sua scomparsa non capì più niente”.

