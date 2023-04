Ulivieri, pres. Assoallenatori: “In clima Champions c’è non solo Napoli ma tutta l’Italia”

Il presidente di Assoallenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “In clima Champions c’è non solo Napoli ma tutta l’Italia. Intanto mi farà piacere vedere due squadre italiane in semifinale ed una in finale. Le ultime partite tra Milan e Napoli sono state delle belle partite; belle di contenuti, di agonismo, di tecnica, di interpretazione, di preparazione gara, nelle quali abbiamo visto cose importantissime. Secondo me non conta l’esperienza degli allenatori in Champions ma la condizione dei giocatori e una piccola dose di fortuna nelle conclusioni. I 22 punti tra Milan e Napoli secondo me non ci sono tutti ma diventano tali per una costante, che il Napoli non ha mai mollato. Il Napoli dello scorso anno – che perdeva in casa con lo Spezia, con l’Empoli a 10 minuti dalla fine quando vinceva 2-0,– non esiste più. Esiste un Napoli con un’altra mentalità e la classifica ci racconta proprio di questo Napoli e questa mentalità. Quella di oggi sarà una partita bella ma difficile. Credo non si possa preventivare nulla, visto che mercoledì scorso è partito il Napoli forte, poi sull’1-0 il Milan ha preso in mano la partita e poi il Napoli è rimasto in 10; abbiamo pensato ora crolla, e invece ha ripreso in mano il match. Dal punto di vista del tifo quello di oggi sarà una gran bella cosa. La partita la vedrò a Roma in televisione perché domani c’è il Consiglio Federale, probabilmente con Gravina»

