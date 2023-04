Ferrante, ex calc.: “Osimhen? Per me è l’attaccante più forte del mondo”

L’ex calciatore Marco Ferrante, ha parlato ai microfoni di Radio Crc alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Ho l’adrenalina a mille per la gara di questa sera. Non ho dubbi per la prestazione, ma viste le assenze e i precedenti, spero stasera si possa invertire la rotta. Il Napoli quando c’ero io vinceva per unità di intenti. A livello qualitativo c’erano tanti giocatori meno forti di altri ma che avevano l’unico intento di raggiungere l’obiettivo. Poi avevamo la fortuna di avere il popolo napoletano perché quando le cose vanno bene diventa il ventesimo uomo in campo. Penso che Spalletti faccia tesoro degli ultimi due confronti. Il Milan a volte sembra dormiente, ma è devastante nelle ripartenze e in primis con Leao che si stacca dalla marcatura e gioca in zone di campo dove sembra non possa essere pericoloso. Il Napoli è capace di tutto, ma ha delle assenze importanti e non è la squadra di qualche mese fa. Adesso va concretizzato quanto fatto a livello europeo. Il quadro di Osimhen? È anche facile parlarne. È un attaccante non completo, di più. Per me è l’attaccante più forte del mondo. È devastante di testa, usa benissimo il corpo ed è scontato dire sia completo. Purtroppo è caduto in un infortunio saltando la gara d’andata di Champions e mi auguro possa non pesare”.

Factory della Comunicazione