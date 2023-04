Avv. La Marca: “Napoli-Milan? I primi 20 minuti saranno fondamentali”

L’avvocato Domenico La Marca, esperto di diritto sportivo, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station radio.

Factory della Comunicazione

Napoli-Milan – “I primi 20 minuti saranno fondamentali per capire l’andamento dell’incontro soprattutto sul piano psicologico, per il Napoli sarebbe importante trovare subito la via del gol ma allo stesso tempo i partenopei non dovranno farsi prendere dalla frenesia, concedendo il fianco alle accelerazioni dei vari Hernandez, Diaz e Leao. Il rientro di Osimhen è sicuramente la migliore notizia per il Napoli che non solo ritrova il migliore giocatore del nostro campionato ma soprattutto una pedina che offre molteplici alternative tattiche di cui l’undici di Spalletti ha dovuto fare a meno all’andata e ciò renderà particolarmente imprevedibile la manovra degli azzurri. Il ritorno di Osimhen avrà delle ripercussioni anche in casa Milan che soprattutto dal punto di vista difensivo si è ritrovato affrontare per ben tre volte il Napoli orfano del centravanti nigeriano, sicuramente i rossoneri non potranno puntare su una linea difensiva alta in quanto dovranno cercare di assorbire la profondità che è in grado di garantire Osimhen, unico nel panorama mondiale in questa sua peculiarità. Inoltre, la presenza di Osimhen in qualche modo potrebbe liberare Kvaratskhelia che nella sfida dell’andata è stato oggetto di continui raddoppi di marcatura da parte della retroguardia rossonera che doveva focalizzare l’attenzione solo nei confronti del talento georgiano mentre stasera dovrà fare i conti con una delle migliori coppie offensive al mondo.”