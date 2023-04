SERIE A – Fiorentina-Atalanta: un goal per tempo, ma la viola gioca meglio.

SERIE A – Ecco il commento della partita di Serie A, della trentesima giornata tra Fiorentina ed Atalanta. Partita giocata allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, guidata dall’arbitro Guida.

PRIMO TEMPO

Al 17′ minuto Arthur Cabral (Fiorentina) lascia partire un missile spettacolare verso la sinistra della porta ma il portiere respinge questo tentativo con un parata stupenda. La palla esce dal campo, per un calcio d’angolo. Nicolas Gonzalez (Fiorentina) al 20′, decide di tirare una sassata dalla distanza e calcia davvero bene, peccato per la mira di poco sballata sulla sinistra. GOAL!!!! Joakim Maehle (Atalanta) al 37′, non si è lasciato sfuggire questa grande occasione ed ha segnato. Joakim Maehle (Atalanta), al 38′, finisce sul taccuino dell’arbitro per un cartellino giallo. Partita che risulta spezzettata e giocata molto sul centrocampo. Dopo 1′ minuto di recupero l’arbitro Guida manda tutti negli spogliatoi per la fine della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

Il tocco di mano in area di Rafael Toloi (Atalanta), al 53′, sembrava evidente ma l’arbitro non è dello stesso avviso e fa segno di giocare. Il gioco viene interrotto perchè l’arbitro Marco Guida viene richiamato al VAR; va a controllare l’azione ed è rigore per la Fiorentina. GOAL!!!! Arthur Cabral (Fiorentina) al 56′, parte, ferma la sua rincorsa, guarda fino all’ultimo i movimenti di Marco Sportiello e infine lo buca all’angolino basso di sinistra. Girandola di cambi da ambedue le parti. Giallo giusto per Rafael Toloi (Atalanta) al 71′, entrata molto ruvida, Marco Guida non ha esitato ad estrarre il cartellino. Cristiano Biraghi (Fiorentina), al 73′, lascia partire un bel tiro su punizione ma è sfortunato e trova solo il palo sinistro. Tanti cambi da entrambe le squadre e gioco che risulta spezzettato. Riccardo Sottil (Fiorentina), al 93′, vola in alto ed incorna verso la porta, il tentativo indirizzato all’angolino basso di sinistra viene parato egregiamente del portiere.

A cura di Antonio Pisciotta