Padovan: “Napoli-Milan? Il rientro di Osimhen sposta molto. Le mie percentuali di passaggio del turno”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com:

“Milan e Inter rischiano di non qualificarsi in Champions League per concentrarsi sui quarti. Napoli, Lazio e Roma ormai sono quasi sicure della qualificazioni e alle spalle c’è anche l’Atalanta, oltre che la Juventus in attesa delle ultime sentenze. Il Milan ha cambiato tutta la squadra a Bologna, tranne Maignan. Meritava di vincere, ma non l’ha fatto e ha guadagnato un solo punto sull’Inter, che a sua volta è quella più clamorosamente in difficoltà del campionato. Il rientro di Osimhen? Sposta molto, il Napoli ha il 60% di possibilità di qualificarsi.

Il risultato dell’andata non preclude nulla e ora giocherà in casa. Il Napoli ha parecchi vantaggi sulla carta, poi le partite vanno sempre giocate. Di certo è nella testa di tutti. Bacchettare Spalletti per il turnover col Verona sarebbe impossibile, è iper-giustificato! Il vantaggio del Napoli in campionato è stratosferico e ha fatto benissimo a gestire le energie in vista della Champions.

La maggioranza dei tifosi e dei critici non possono che dare ragione al tecnico azzurro. De Laurentiis e i tifosi? Fare patti con gli ultras non è mai lodevole. Non sono positivo quando vedo De Laurentiis fare foto con loro, il giorno stesso era sotto scorta e poi si fa ritrarre con questi tifosi… Trovo bizzarro come si siano comportate ambedue le parti”.