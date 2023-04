Montella: “Sì, il rientro di Osimhen sposta gli equilibri”

L’attesa non è solo per i tifosi e le squadre di Napoli e Milan. Ci sono tantissimi occhi già puntati sul Maradona. In tantissimi aspettano il ritorno di Osimhen per vedere se…Il suo ritorno sposterà gli equilibri? Anche Vincenzo Montella, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha risposto a questa domanda: “Credo di sì, per come attacca la profondità, per come riempie l’area e per le abilità nel gioco aereo. E poi perché aiuta la squadra anche quando la palla è degli altri: se non c’è, manca. Se c’è, sempre che sia in condizioni ideali, incide. Con lui il Napoli si riconosce di più: cambia il suo modo di giocare, come cambierà di conseguenza per il Milan”.

