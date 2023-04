Da Castelvolturno a Milanello: ci si prepara

Prove tecniche di…trasmissioni. A Castelvolturno come a Milanello. Si prepara una partita che ha molto di storico, non solo per la stagione in corso. In azzurro, come si legge su il Cds, ci si chiede: “Ndombele o Elmas? Politano o Lozano? Olivera o Mario Rui? Per ora i dubbi sono tre ma c’è ancora una rifinitura che ha un senso e il Napoli la sfrutta per intero: in una squadra che ritrova Osimhen, che deve rinunciare per squalifica ad Anguissa e a Kim, e che deve recuperare un gol, non ci sono dettagli ma scelte. In difesa, al fianco di Rrahmani, gioca Juan Jesus, che contro il Verona ha riassaporato il clima della partita; ma le tre perplessità di Spalletti sono legittime e resteranno vive almeno sino a stamattina.” Anche in rossonero si pensa e si lavora e sempre ed il CdS scrive: “La squadra di Stefano Pioli dopo l’allenamento di questa mattina previsto per le ore 11 a Milanello, partirà per Napoli e nel tardo pomeriggio (ore 19) è prevista anche la conferenza. Ieri il gruppo si è allenato al completo, i giocatori che hanno fatto turnover a Bologna hanno svolto una sessione ad alta intensità, al massimo della concentrazione. Lo stesso Kjaer, lasciato precauzionalmente a casa sabato scorso, si è allenato regolarmente. Pioli proporrà lo stesso undici che ha battuto il Napoli a San Siro.”