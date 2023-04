Crippa: “Napoli, il Milan si può ribaltare! Osimhen dovrà fare una cosa in particolare…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Crippa, ex calciatore:

“Per come è nata tutta la stagione del Napoli , questo è un traguardo importante, lo scudetto è vinto ed ora dovrà passare il turno dei quarti di Champions ma gli azzurri hanno tutte le carte in regola. Quale sarà l’errore da non commettere? I pericoli sono tanti, bisogna recuperare il gol di svantaggio e domani ci sarà un ambiente elettrico che trasporterà i ragazzi verso la vittoria ed il passaggio del turno. Per il match prevedo una spinta incredibile da parte del Maradona, paragonabile a quella che ho vissuto io nel match contro la Juve, all’andata persa 2-0 in Coppa UEFA.

Allo stadio si credeva nella rimonta e ci riuscimmo. Ci fu anche una contestazione nella partita d’andata e nel match di ritorno il pubblico fu determinante e domani sera spero che il calore sia determinante. I ragazzi devono scendere in campo consapevoli del loro valore. In Europa gli azzurri di Spalletti sono stati incredibili e non hanno nulla da invidiare alle altre big.

A Milano, nella gara d’andata, i partenopei non hanno avuto timore e anche in 10 hanno disputato una partita significativa e di coraggio con consapevolezza e mentalità vincente.

Il Napoli domani dovrà soffrire e tenere i denti stretti ma sono sicuro che riuscirà nell’impresa. Al posto di Anguissa domani schiarerei Elmas, dal mio punto di vista è più preparato per un match del genere e sa soffrire e ricoprire più ruoli con molta facilità. Elif è più incisivo e all’andata giocò in un ruolo non suo con grande professionalità.