Kvara/Calabria, quarto round: l’ultimo, ai punti, al rossonero

Davide Calabria e Khvicha Kvaratskhelia, un lunghissimo conto in sospeso. Il 18 settembre ancora non si era capito del tutto quanto fosse forte Kvaratskhelia e Calabria non è al massimo fisicamente. Kvara è in splendida condizione, fa ammonire il rivale diretto che esce all’intervallo, guadagna il rigore del vantaggio e vince tutte le sue sfide, non riescono a fermarlo. I l 2 aprile si sono rivisti. Per non mettere in pericolo il suo difensore, Stefano Pioli lo fa soccorrere anche da Rade Krunic. E Kvara finisce in gabbia: uno pari per i duelli. Mercoledì 12. Ormai si conoscono: il milanista, accorto, capace di non cadere nelle finte e migliorato grazie a un gran lavoro di posizione, vince ai punti, ma Kvara non è un tipo che si arrende facilmente: l’occasione per la rivincita è vicina.

Fonte: Gazzetta