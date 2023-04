CdS – Napoli-Milan, le probabili scelte di Spalletti

Due giocatori importanti mancheranno martedì sera contro il Milan per la gara di ritorno dei quarti di Champions League, Anguissa e Kim, ma Spalletti è già corso ai ripari e scelto chi li sostituirà, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Al momento i favoriti sono Juan Jesus e Ndombele, per il francese (più di Elmas, che resta una soluzione) potrebbe trattarsi della prima vera chance stagionale per lasciare il segno. In porta ci sarà ovviamente Meret, la difesa sarà completata dal solito e instancabile Di Lorenzo, Rrahmani che tornerà al centro e, a sinistra, Mario Rui. Entrambi sono rimasti in panchina per novanta minuti contro il Verona. In mediana si rivedranno dal primo minuto Lobotka e Zielinski a cui Spalletti si aggrapperà per offrire alla partita e dunque alla stagione quantità abbondante di classe per provare a fare un altro passettino verso la storia. Il resto sarà affidato al talento cristallino di Kvaratskhelia, agli sprint di Lozano (con Politano che scalpita) e, ovviamente, alla voglia di riscatto di Osimhen. Voleva esserci a Milano. Ci sarà martedì al Maradona. E’ in credito col gol. La traversa glielo ha negato. Vorrà riprovarci subito. Dalla prossima…”

Factory della Comunicazione