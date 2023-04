Tiribocchi: “Un po’ di cambi per tenere sulla corda chi si sente inamovibile”

Simone Tiribocchi, ex attaccante, ora commentatore Dazn, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Francesco Marciano ed Emanuela Castelli, su Radio Marte: “Per un attaccante come Osimhen è importante tutto, secondo me il discorso è il voler esserci in questo momento cruciale dell’anno, lui vede la squadra un po’ in difficoltà e vuole dare un contributo. Per la fame che ha, calcisticamente parlando, non gli manca il campo, è proprio il gol di cui ha bisogno. Raspadori ha avuto un po’ di difficoltà con il Milan, non l’ho visto male ma serviva uno che facesse a sportellate, lui può essere importante a partita in corso, diventa devastante quando il Napoli gioca a calcio, trova il guizzo ed è fenomenale, se deve tenere palla magari diventa un po’ più complicato. Tra l’altro Raspadori sta continuando e mettere allenamenti e minuti nelle gambe, la preoccupazione per l’infortunio svanisce, mi aspetto qualcosa in più da lui, la gara di domani è importante per arrivare poi al top martedì. Per quanto riguarda l’eventuale impiego di Osimhen, secondo me Spalletti spera di non avere la necessità di impiegarlo. L’assenza di Simeone? Il Cholito è un po’ una via di mezzo tra i due, dentro l’area si muove alla grande, ha fatto una stagione importante, forse in certe partite intense ha fatto fatica, sarebbe tornato certamente utile. Turnover? Quest’anno ne ho visto poco. Pensavo che a Lecce Spalletti avrebbe fatto qualche cambio in mezzo al campo ma poi ha proseguito con gli stessi giocatori. Credo che con il Verona cambierà qualcosa, forse darà un turno di riposo per Lobotka, anche per tenere sulla corda chi si sente inamovibile”.

