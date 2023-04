DAZN – Zaffaroni: “Determinate scelte dovute al rispetto per l’avversario”

Il tecnico dell’ Hellas Verona, Zaffaroni, a fine gara ai microfoni Dazn: “Un punto che fa morale, che ci dà la carica per questo finale di stagione, non è certo facile riuscire a fare punti in questo stadio. Il Napoli ha un’organizzazione di gioco incredibile, dovevamo essere attenti e concentrati, soprattutto dal punto di vista difensivo, perchè se non fai così il Napoli ti mette lì e non ti fa muovere. Poi, siamo riusciti anche a fare un paio di buone ripartenze. Abbiamo rispettato molto questa squadra, per questo abbiamo optato per determinate scelte, dovevamo difenderci bassi, per cui occorreva gamba per ripartite, anche per questo la scelta di Lasagna in quella posizione”

