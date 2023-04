V. Sabbatini, agente: “Col Verona sarà una gara fondamentale. Sarebbe bello portare via…”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vittorio Sabbatini, agente di Milan Djuric: “Napoli-Verona sarà una gara fondamentale. L’Hellas viene da una vittoria fondamentale come quella col Sassuolo, che dà ancora fuoco per sperare nella salvezza. Oggi la trasferta del Maradona ha un sapore diverso, ma sarà molto difficile. Sarebbe più che un sogno portare via già solo un punto da Napoli… Gli azzurri in questo momento hanno messo quasi in cassaforte il campionato, ma forse la sconfitta in Champions col Milan potrebbe lasciare qualche ripercussione dal punto di vista mentale. Djuric? Milan sta bene, sta riprendendo il passo dopo l’intervento al menisco. La speranza è quella di rientrare al 100% in vista di questo finale importante di stagione. Lui l’anno scorso è stato il giocatore che ha vinto più duelli aerei in tutta Europa. Se facciamo il paragone con Osimhen, il nigeriano è un bomber completissimo. Milan è molto alto, sa sfruttare bene questa caratteristica, ma sa giocare anche con tempi giusti negli inserimenti. Il Napoli e la Lazio lo avevano cercato? Sì, non è un segreto. Milan è un giocatore particolare, che può collocarsi in qualsiasi squadra che voglia giocare alzando un po’ il pallone. Un ritorno mancato a Salerno? Prima dell’apertura del mercato invernale, a novembre-dicembre ci fu qualche timido contatto col club. Poi di lì non abbiamo avuto più notizie. Milan di lì è stato sempre più utilizzato dal Verona e quindi è entrato nei meccanismi gialloblù. Sarebbe stato bello, Salerno è stata una rampa di lancio e un’esperienza importante per lui. Evidentemente però non era il momento giusto”

Fonte: Radio Punto Nuovo