Report anticipa la prossima puntata: “Intercettazioni esclusive e rivelazioni dei protagonisti di Calciopoli”, Juve ancora nel mirino

Sono passati 17 anni dallo scandalo Calciopoli, che nel 2006 investì una parte del calcio italiano, in particolare la Juve. Nonostante le passate denunce e inchieste, sembra che alcuni dei segreti relativi a quel filone non siano stati ancora sviscerati. A rivelarlo è Report, programma televisivo in onda su Rai 3, che ha annunciato una nuova puntata proprio su Calciopoli e su inediti retroscena riguardanti la Juve. È in programma lunedì 17 aprile il nuovo episodio di Report su Calciopoli, che andrà in onda su Rai 3 dalle 21:20. “Intercettazioni esclusive e rivelazioni dei protagonisti che raccontano una verità mai entrata nelle aule giudiziarie”. È questo il video trailer della puntata in agenda, in cui si rivela che verranno a galla segreti su “lingotti d’oro, opere d’arte e conti miliardari celati in paradisi fiscali”. Tra documenti e interviste, dalle anticipazioni sembrerebbe che ci siano in ballo notizie inedite sui tesori e sulla vita di Gianni Agnelli, la maggior parte dei quali potrebbero fare accendere nuovi (vecchi) fari sulla Juve.

