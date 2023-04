R. Tricella, ex capitano Verona: “Ogni epoca ha i suoi campioni. Adesso sono tutti atleti…”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Roberto Tricella, ex capitano del Verona: “Vincere lo Scudetto è un qualcosa di importante in ogni realtà, quindi non è verissimo che vincere a Verona o a Napoli vale più che vincere alla Juventus, al Milan o all’Inter. Io ho giocato anche in bianconero, quando le più forti del campionato erano proprio Napoli e Milan. E per noi vincere e primeggiare era difficilissimo al tempo… Ripartire dopo un eventuale Scudetto? Il Napoli dovrà restare coi piedi per terra, tutti proveranno a batterla. Ripetersi non è mai facile ed è sempre complicatissimo. Di certo Spalletti riparte da molte certezze, tra cui un organico davvero importante. La gara tra Napoli e Verona? La Champions potrebbe distrarre gli azzurri, soprattutto in vista del ritorno. Però non è detto e non è mai semplice fare risultato anche con le seconde linee del Napoli. Il Verona arriva, tuttavia, con un entusiasmo ricreato e che spera di consolidare in questa partita. Molto dipenderà dall’approccio che avranno gli azzurri e io credo che sarà concentrato, visto che il Verona preparerà il Napoli alla gara col Milan. Di certo c’è uno squilibrio di motivazioni: il Napoli può permettersi di rallentare, mentre le altre squadre non sono sicure di nulla in campionato. Non solo il Verona, persino il Milan che rischia di non qualificarsi alla prossima Champions nonostante il sogno semifinale. Marcare Osimhen? Ogni epoca ha i suoi campioni e le sue problematiche. Quando giocavo io, i migliori al mondo giocavano tutti in Serie A… Qui adesso tutti son tutti degli atleti stratosferici, quindi non mi vedrei benissimo a marcare Osimhen in campo aperto (ride ndr). Detto questo, abbiamo curato Maradona, non riuscendoci sempre benissimo, Platini e Rummenigge, quindi un modo per curare Osimhen in fondo lo avremmo trovato”.

Fonte: Radio Punto Nuovo