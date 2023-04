Padovan sicuro: “Il Napoli andrà avanti in Champions, è più squadra del Milan”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista SKY:

“Tra dire che il Napoli va avanti e dire che il Napoli vince la Champions c’è di mezzo il mare, ma io ne sono convinto. La partita mi ha detto che il Napoli ha più possibilità di passare perché ha giocato meglio, è più squadra, ha avuto più occasioni, nel finale aveva il pareggio nei piedi in 10 contro 11 e Maignan gliel’ha negato. Per me, a Napoli si partirà da 0-0. Arbitro disastroso a partire dalla mancata ammonizione a Leao, non credo nella malafede, penso proprio che sia scarso, un arbitro che non puoi mandare in queste partite.

Ha sbagliato l’arbitro e chi l’ha mandato. In ogni caso è stato un bello spettacolo, hanno giocato alla pari, il Napoli ha fatto di più e meglio, chi ha visto quella partita non può lamentarsi del calcio italiano. Inzaghi e l’Inter? Inter un caso psicoanalitico. Un rendimento assolutamente distonico tra campionato e Champions.

Continuo a pensare che Inzaghi sia un allenatore da Coppe. Classifica Serie A e squadra fuori dalla Champions? Non vedo fuori l’Atalanta. Continuo a dire una delle milanesi. Se la Roma ha qualche passaggio a vuoto, allora una delle milanesi può rientrare, tra Milan e Inter dico l’Inter. SuperLega? Erano sbagliati i presupposti. Una SuperLega non può essere fatta a circolo chiuso, non può prescindere dal merito sportivo.

Contestazione dei tifosi? Sto dalla parte di De Laurentiis e dalla parte della legalità. Non sto con chi va in curva a delinquere, la curva non è un territorio dove si può fare quello che si vuole e non è di proprietà degli ultras. Detto ciò, è molto strano che un allenatore che sta per vincere il suo primo scudetto faccia quelle dichiarazioni in conferenza, non è pensabile che ci sia quanto già accaduto al Maradona”.