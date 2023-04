P. De Paola, giornalista: “Credo che Spalletti abbia già pensato a lui, ma a partita in corso”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Credo che un mezzo pensiero Spalletti già lo abbia fatto: Osimhen a partita in corso contro il Verona. Così da far abituare il ragazzo al campo e al ritmo partita in vista del Milan. Per qualche minuto rivedremo Osimhen in campo già contro il Verona. Domani può esserci un calo psicologico, ma in questo momento l’Hellas è l’avversario più difficile che può affrontare il Napoli. Avranno voglia di salvarsi ad ogni costo, mentre gli azzurri rischiano di essere distratti dalla Champions. Il Napoli dovrà impegnarsi davvero in maniera totale. Un mezzo passo falso dopo San Siro non proietterebbe bene gli azzurri verso la gara di ritorno, a scanso di decisioni prese a tavolino. Una semifinale tra Milan e Inter ridimensionerebbe lo Scudetto del Napoli? Vedo una deriva preoccupante da parte della stampa napoletana, che si arrocca in una manifestazione di tifo inspiegabile. Arrivare a queste perversioni di pensiero non ha alcun senso. Stabilire questa lotta Nord contro Sud è una cosa che si inventa solo una parte di Napoli e che viene alimentata da un piccolo numero dell’intelligencia partenopea. Non capisco questo astio verso il Nord, quando al Nord veniamo comunque incensati e applauditi… Il Napoli sta facendo un’impresa così prepotente, sarebbe allucinante ragionare con questo masochismo e credere che lo Scudetto perda valore in caso di semifinale tra Milan e Inter. Il Napoli visto a Milano non mi è dispiaciuto, è tornato combattivo e sul pezzo anche senza Osimhen, che oggi da solo rappresenta il 25% del potenziale offensivo azzurro. Il Napoli è presente e non mostra segnali di crisi, quindi non mi preoccuperei troppo per il ritorno. Il Milan è stato fortunato e nel gol ha goduto delle varie omissioni della difesa del Napoli”.

Fonte: Radio Punto Nuovo