L. Marangon, doppio ex: “Le assenze possono starci, bisogna saperle accettare”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luciano Marangon, doppio ex di Napoli e Verona: “Amo ambedue le città, ma spero che vinca il Verona (ride ndr)! Così il Verona può salvarsi, tanto il Napoli ha già lo Scudetto in tasca… Scherzi a parte, mi aspetto una partita tosta, con gli azzurri che potrebbero avere già la testa alla gara di martedì in Champions. Magari questo può aiutare il Verona a trovare un risultato importante. Poi è chiaro, fare risultato contro questo Napoli resta un’impresa per chiunque. La Champions può influire sulle scelte di Spalletti e sull’approccio dei giocatori. Alcuni titolari potrebbero non giocare per essere in condizione smagliante col Milan. Tanto il vantaggio in campionato è tale, che può anche permetterselo il Napoli. Un calo di Mario Rui? No, assolutamente. Ho visto una squadra sul pezzo in tutti i suoi uomini. L’ho visto in condizione e concentrato, Mario Rui è un elemento importante della rosa di Spalletti e dire il contrario è solo per generare polemiche gratuite… A questa squadra va fatto solo un applauso per quello che si sta facendo. Le assenze? Possono starci, nel calcio capitano e bisogna accettarle. Fare polemica è inutile e fa male solo alla squadra. Theo e Di Lorenzo i migliori terzini in Italia? Sono dei buoni giocatori, sono tra i migliori per certo in Serie A. Poi in Europa è difficile fare una classifica. Il terzino ora è cambiato molto rispetto ai miei tempi, prima bisognava solo marcare. Io e Cabrini eravamo i primi ad arrivare sul fondo e a partecipare all’attacco. Oggi è quasi un ruolo fondamentale nel gioco di una squadra”.

