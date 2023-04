Con la musichetta cambierà la musica e Osimhen ci sarà

«Martedì per la gara di ritorno Osimhen sarà in campo»: Luciano Spalletti ha sentenziato già nel ventre di San Siro. Lo staff medico ed il club, giustamente, non hanno voluto rischiare prima. Col passare dei giorni il dolore è scomparso e stamattina il nigeriano ha svolto l’allenamento in gruppo. La sfida di Milano ha dimostrato che sul piano del gioco il Napoli si è ritrovato, a differenza l’hanno fatta i portieri e soprattutto la mancanza di un finalizzatore di gioco, meglio ancora se Victor Osimhen. Il Napoli ha dovuto sempre costruire dal basso con piccoli triangoli, anche perché non aveva l’alternativa del lancio lungo. Con il nigeriano in campo aumentano le opzioni e con la palla in campo aperto Victor fra velocità e fisicità riesce ad arrivare prima degli avversari. E se è vero che, prima di queste ultime settimane, gli azzurri avevano vinto sei volte su sei senza il loro cannoniere, è altrettanto vero che privi di Simeone e con Raspadori non in forma le alternative per Spalletti scarseggiano. Ne trarrà beneficio anche Kvaratskhelia a volte troppo isolato nelle sue giocate sulla linea laterale mancina.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta