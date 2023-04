Avv. Cardillo: “Non esiste solo Gomorra, non tutti gli ultrà sono delinquenti”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Avv. Edoardo Cardillo, Presidente Club Napoli Tribunale: “Il Napolista è divisivo su un punto ed ha una visione politica, oggi, di quanto accade intorno a noi che non porta da nessuna parte se non ad un inasprimento dei rapporti. Napoli e i napoletani non hanno bisogno di farsi la guerra. Siamo i primi a credere nel rispetto della legalità e nel rispetto delle regole, mi batto per la legalità. Non si tratta di legittimare qualcuno, portandolo a tavoli istituzionali, quanto di trovare una soluzione al problema e l’interlocutore può essere anche di un rappresentante dei gruppi organizzati per sentire una parola detta da chi frequenta gli stadi e non va allo stadio per violare le regole. Non tutti gli ultras sono delinquenti, ne conosco tantissimi, sono persone normali. Se si deve gestire una festa di questa natura, è normale che le istituzioni si devono preoccupare di gestire bene il territorio e se va fatto con la collaborazione del popolo, ben venga, che c’è di strano? A Napoli non esiste solo Gomorra, se lo metta in testa Max Gallo che ha una visione distorta di questo popolo”.

Factory della Comunicazione