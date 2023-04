Napoli “spuntato” ed in inferiorità, ma Milan troppo cauto

Si deciderà tutto martedì prossimo. Nonostante l’emergenza in attacco ed il famoso DNA europeo del Milan, anche La Gazzetta dello Sport conviene che la gara di ieri sera a Milano non ha scavato alcun solco rimandando il tutto alla gara del Maradona. “Il Napoli è partito meglio, ha tirato di più in porta e nel finale, nonostante l’inferiorità dal 28’ della ripresa per l’espulsione di Anguissa, ha sfiorato il pareggio”. La rosea continua: “Il Napoli ha perso per 1-0 il primo quarto di finale e al ritorno dovrà fare a meno di due colossi: quello della difesa, Kim, e quello della mediana, Anguissa, squalificati. Ma un solo gol di scarto, nel catino d’amore del Maradona, è ampiamente recuperabile, anche perché Spalletti dovrebbe poter schierare finalmente il suo totem offensivo, il capocannoniere del campionato: Victor Osimhen, caricato a molla”.

Milan, invece, troppo cauto: “Milan troppo saggio? La domanda che più rimbalza in testa alla fine è questa: il Milan ha esagerato in saggezza e in prudenza? Non è stato il Diavolo assatanato del 4-0 al Maradona. Ha gestito come se fosse una partita secca, da vincere anche con il minimo scarto, senza rischiare troppo; pago dei due risultati su tre che avrà martedì prossimo. Contro un Napoli senza punte, in dieci negli ultimi venti minuti, non era meglio forzare di più per costringere Osimhen a una rimonta più impegnativa? Lo sapremo solo tra una settimana. Comunque, aver doppiato la vittoria di campionato con questa consente al Milan di presentarsi a Napoli con ulteriore forza intimidatoria, senza dimenticare che l’abitudine a certe notti pesa. L’ha dimostrato il bravo Kim che perderà il ritorno per un’ingenua ammonizione per proteste”.