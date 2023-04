Zambrotta: “Kvara o Leao? Fanno paura entrambi. Su Milan-Napoli…”

Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha rilasciato questa intervista al The Sun in vista di Milan-Napoli di questa sera:

“Chi è la favorita? È difficile in una partita del genere in Champions tra due squadre italiane che si conoscono bene dire chi sarà favorito. Credo che questo si sia visto nell’ultima partita in campionato tra Milan e Napoli che è difficile dirlo. Il motivo? Quel Napoli non era il Napoli che tutti conoscevamo in quella partita. Ma bisogna fare anche i complimenti al Milan per come ha affrontato e giocato la partita.

Non bisogna togliere i meriti ai rossoneri perché hanno fatto una gara straordinaria ed è stato superiore al Napoli. Poi in una partita di Champions rientrano tante cose: la tensione, il fatto che giochi in Champions, l’atmosfera, tutto quello che si vive intorno a una partita di Champions. Secondo me sarà un po’ diversa come partita quella di stasera”.